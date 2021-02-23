موسكو (أ ش أ)

توجهت قافلة مساعدات إنسانية تابعة لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، إلى إقليم ناجورنى كاراباخ وعلى متنها 50 طنا من مواد البناء، وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنها قامت بتشكيل قائمة من المواد الأولية اللازمة لإعادة اعمار المباني السكنية والبنية التحتية وذلك بناء على طلب السلطات المحلية في كاراباخ، مشيرة إلى أن القافلة تتضمن 50 طنا من مواد البناء المختلفة.