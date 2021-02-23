قائد الغواصين المتطوعين: انتشال 9 أشخاص غارقين جراء حادث مركب مريوط

إبراهيم حسان

قال الكابتن إيهاب الملحي، قائد الغواصين المتطوعين في البحث عن ضحايا المركب الغارقة بالإسكندرية، إن الضحايا عددهم 20 شخصًا، وجرى إنقاذ 6 أشخاص، وانتشال 9 أشخاص بعد غرقهم، ويتبقى 5 أشخاص جارى البحث عنهم.



وأضاف إيهاب الملحي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى استكمال البحث عن باقي الضحايا صباح غدٍ الأربعاء، مقدما التعازي للأسر فى وفاة ذويهم.



وأوضح قائد الغواصين المتطوعين، أن حمولة المركب لا تتعدى 5 أشخاص، مؤكدا أن الحمولة الزائدة هى السبب في وقوع حادث الغرق، لأنه من غير المتوقع أن مركب حمولته 5 أشخاص يتواجد على متنه 20 شخصا، وهذا هو السبب الرئيسي فى غرق المركب.



وكان وصل منذ قليل جثامين ضحايا مركب مريوط الغارق فى الإسكندرية وتشيعهم وسط حضور المئات من الأهالى لمثواهم الأخير بالمدافن.

وأجرى "اليوم السابع" بثًا مباشرًا لنقل مراسم دفن جثامين ضحايا المركب الغارق ووصولهم إلى المدافن بسيارات دفن الموتى، وسط ترديد هتافات من عشرات الحاضرين "لا إله إلا الله محمد رسول الله".



وسادت حالة من الحزن بين أرجاء الحاضرين أثناء مراسم دفن ضحايا مركب مريوط الغارق في الإسكندرية، واصطفافهم لتوديعهم وإتمام مراسم الدفن.