اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:14 ص
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فيسبوك يعتزم استعادة الصفحات الإخبارية الأسترالية خلال أيام

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:10 ص
فيسبوك يعتزم استعادة الصفحات الإخبارية الأسترالية خلال أيام فيسبوك وأستراليا - أرشيفية
رويترز

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قالت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء إنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

كانت الأزمة بين أستراليا وفيسبوك قد تفاقمت منذ أكثر من أسبوع عندما مضت كانبيرا في سن القانون الذي استهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وشركة جوجل المملوكة لألفابت.

 

 

 

 


فيسبوك

أستراليا

المحتوى الإخبارى

جوجل

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