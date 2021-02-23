فوز تعليم دمياط بالمركزين الرابع والتاسع فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

دمياط - معتز الشربينى

عقد مجلس الآباء والأمناء والمعلمين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدورى بحضور عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء المجلس المنتخب.

وأعلن عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فوز تعليم دمياط بالمركزين الرابع والتاسع جمهورى فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى.

وناقش المجلس العديد من الأمور الخاصة بالمدارس والطلاب، واستعرض وكيل الوزارة ، الإجراءات التى أقرتها الوزارة لإجراء امتحانات النقل المجمعة وبداية الترم الثانى من العام الدراسى 2020 /2021.

وطمأن وكيل الوزارة، أعضاء المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم المدارس والانتهاء من استعدادات المدارس لبداية النصف الثانى من العام الدراسى، بالإضافة إلى كيفية إجراء الامتحانات المجمعة وكيفية توزيع الطلاب داخل اللجان.

وبدوره استعرض المجلس عدد من المشكلات الواردة من الإدارات التعليمية ودور المجلس فى توعية أولياء الأمور بعدم الحضور وعدم التجمع أمام المدارس.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط الدكتور منال عوض محافظة دمياط، لحصول دمياط على المركزين الرابع والتاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للعام الدراسى 2020 /2021

كنا هنأ وكيل الوزارة، الطالبة منة الله محمد المهدى من مدرسة الشهيد أحمد عبد الباقى شلبي، لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية والطالبة مريم عوض زغلول من مدرسة الشهيد ماهر رخا الثانوية، لحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لتوجيه عام اللغة العربية ولجميع المعلمين والموجهين الذين قاموا بالإشراف وتدريب الطلاب تجهيزا لهذه المسابقة الكبيرة وكانت نتائجها مشرفة لمحافظة دمياط.