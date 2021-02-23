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فلسطين تسجل 1996 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:43 م
فلسطين تسجل 1996 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم‭‭ ‬‬الثلاثاء تسجيل 1996‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 175‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 200355 تعافى منهم 184193 وتوفي 2200.

 


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