فرنسا وألمانيا وبريطانيا: على إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

لندن (رويترز)

قالت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التى تقلص الشفافية.

ونقل التلفزيون الرسمى الإيرانى عن الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى أمس الاثنين قوله إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة إذا احتاجت ذلك، وإنها لن تذعن أبدا للضغوط الأمريكية بشأن برنامجها النووي.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث "نأسف ... بشدة لأن إيران بدأت، اعتبارا من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافى وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضافوا "نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التى تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفى الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".