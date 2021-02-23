اليوم السابع
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فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا لنش بورسعيد المنكوب لليوم السابع على التوالى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:51 ص
فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا لنش بورسعيد المنكوب لليوم السابع على التوالى اللنش الغارق ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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واصلت الأجهزة والجهات المعنية، جهودها، اليوم الثلاثاء، للبحث عن ضحايا "اللنش" المنكوب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد ، وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك لليوم السابع على التوالي

وخرج "لنش إبراهيم رجب"، مساء الثلاثاء الماضي ، لأداء إحدى الخدمات التابعة لشركة خدمات بحرية ، وذلك بتوصيل طرد قطع غيار إلى سفينة حاويات بغاطس البحر المتوسط ، وعليه شخصان من التوكيل الملاحى وهما : "محمود السيد ، وماهر جابر "، و2 من البحارة وهما: " صلاح، ومحمد الخنيني "، وسائق اللنش ويدعى " رجب صبح "، إلا أن اللنش إنقلب بهم وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية

ونجحت جهود فرق الإنقاذ فى انتشال جثة " محمد السيد محمود الخنيني " ، 37 عامًا ، ووضعه بمشرحة مستشفى السلام ببورسعيد تحت تصرف النيابة العامة ، قبل أن يُعثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد "، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة ، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على جثث الـ 3 الآخرين .

وأكد محافظ بورسعيد أن القوات البحرية وسعت دائرة البحث عن باقى ضحايا الحادث فى المنطقة الممتدة من شرق منطقة بالوظة حتى العريش، والتعامل مع حسابات التيارات المائية التى قد تكون دفعت بباقى جثامين الشهداء

وكانت وزارة البترول ، قد دفعت بالقاطرة " أحمد فاضل " للمشاركة فى أعمال البحث الجارية عن جثامين الضحايا وجرى إنزال وحدة غطس يجرى التحكم بها عن بعد ، كما وجه الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، بخروج فرقتين إنقاذ والقاطرة "مصاحب 4" للبحث عن الجثامين.

 

 


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