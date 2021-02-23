اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

غواص يروى تفاصيل العثور على جثامين سيدتين ورضيعه بحادث مركب مريوط.. فيديو

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:24 ص
غواص يروى تفاصيل العثور على جثامين سيدتين ورضيعه بحادث مركب مريوط.. فيديو
الاسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رأفت حمزة - أستاذ الغوص والإنقاذ بجامعة الاسكندرية، وأحد غواصي الخير الذين تطوعوا للمساعدة فى انتشال جثامين ضحايا مركب مريوط الغارق، وقال إنه تلقي مكالمة من أحدى أهالي المنطقة أخبره خلاها بالحادث.
 
ولفت إلى أنه توجه لموقع الحادث على الفور، فوجد رجال الإنقاذ النهري بالمكان يبذلون جهودا غير عادية، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث تحتاج لتكاتف الجميع. 
 
وأضاف:" نزلت  البحيرة أنا ومجموعة من الغواصين ، فوجدنا بعض المتعلقات الشخصية، واستغرقت هذه الغطسه حوالي ساعه ونصف، وواصلنا البحث مرة أخري من الساعه الثانية والنصف صباحاً حتي الخامسه، وفى هذه المرة انتشلنا سيدتين وطفلة عمرها 8 أشهر تقريبا، وحينها اعتصر القلب ألماً بعد مشهد العثور علي هذه الطفلة". 
 
وأشار إلي تغيير عملية البحث  بطريقة "السونار"، انتشلنا خلالها صبي يبلغ من العمر حوالي 14 سنه، موضحاً أنه مع انخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار وهبوب الرياح اختلفت الحسابات لأماكن البحث عن الضحايا. 
 
وعن توقعه لتفاصيل وقوع الحادث، قال الدكتور رأفت حمزه، إن المركب ليست مكسورة، وهو ما يشير إلى زيادة الحمولة على متن المركب وهو ما قد يؤدى إلى غرقها. 
 
وأضاف: "قمنا بتوزيع أنفسنا حالياً في مجموعات متساوية مع رجال الإنقاذ النهري، في محاولة للعثور علي باقي جثامين ضحايا المركب". 
 
 

 


الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

حادث الكينج مريوط

غرق 20 علي مركب

بحيرة مريوط

غرق مركب الاسكندريه

ضحايا مركب الاسكندريه

مستشفى العامريه العام

نيابة العامرية ثان بالإسكندرية

المستشار المحامي العام

غرق مركب برج العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة