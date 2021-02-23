غواص يروى تفاصيل العثور على جثامين سيدتين ورضيعه بحادث مركب مريوط.. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور رأفت حمزة - أستاذ الغوص والإنقاذ بجامعة الاسكندرية، وأحد غواصي الخير الذين تطوعوا للمساعدة فى انتشال جثامين ضحايا مركب مريوط الغارق، وقال إنه تلقي مكالمة من أحدى أهالي المنطقة أخبره خلاها بالحادث.

ولفت إلى أنه توجه لموقع الحادث على الفور، فوجد رجال الإنقاذ النهري بالمكان يبذلون جهودا غير عادية، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث تحتاج لتكاتف الجميع.