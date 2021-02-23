اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بمدينة المحلة الكبرى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:01 ص
غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بمدينة المحلة الكبرى تشميع مركز للدروس الخصوصية - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المراكز ، وذلك فى إطار حرص محافظة الغربية على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بحملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 8 مراكز دروس خصوصية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة ، بإغلاق عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية ، وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بغلق عدد 3 مراكز ، كما تم غلق عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة بسيون

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الجميع .

 

 

 

 

 

 


غلق الدروس الخصوصية

حملات على مراكز الدروس الخصوصية

غلق سناتر الدروس الخصوصية

محافظ الغربية

الغربية

المحلة الكبرى

مدينة السنطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق مركزين للدروس الخصوصية بالقنطرة فى الإسماعيلية

الخميس، 18 فبراير 2021 10:18 م

غلق مركز تخاطب غير مرخص وعيادة تأهيل حركى لعدم وجود طبيب ببنى سويف.. صور

الخميس، 18 فبراير 2021 05:51 م

غلق مركز يدعى العلاج بالأعشاب ويديره شخص ينتحل صفة طبيب بشرى بالغربية

الأحد، 14 فبراير 2021 11:41 م

غلق مركزين للتجميل والتغذية العلاجية يديرهما شخصين انتحلا صفة طبيب ببنى سويف

الثلاثاء، 26 يناير 2021 12:30 م

غلق مراكز للدروس الخصوصية وضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة خلال حملات بالشرقية

الخميس، 14 يناير 2021 12:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة