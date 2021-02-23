غلق 19 مركزا للدروس الخصوصية بمدينة المحلة الكبرى

الغربية - محمد طارق

شنت جميع المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المراكز ، وذلك فى إطار حرص محافظة الغربية على منع التكدسات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بحملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 8 مراكز دروس خصوصية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة ، بإغلاق عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية ، وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بغلق عدد 3 مراكز ، كما تم غلق عدد 4 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة بسيون.

وتهيب محافظة الغربية بجميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة وصحة الجميع .