اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:14 ص
خالد صلاح
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ضحايا مركب الهوارية لعائلة واحدة من قبيلة "العزايم" بكينج مريوط.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:04 ص
ضحايا مركب الهوارية لعائلة واحدة من قبيلة "العزايم" بكينج مريوط.. اقرأ التفاصيل موقع الحادث
الإسكندرية جاكلين منير

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قال النائب حسين العقارى، نائب دائرة  الدخيلة والعجمى، إن الحادث المأساوى الذى شهدتة الإسكندرية مساء أمس، راح ضحيتة عائلة واحدة، من عائلة "مطيريد" من قبيلة العزائم بمنطقة كينج مريوط، موضحا أنه إلى الآن تم إنتشال 10 ضحايا منهم 5 وفيات و 5 مصابين، وجارى استكمال أعمال البحث عن أخرين بتواجد كافة الآجهزة المعنية .

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه من المعاينة المبدئية تبين أن جميع من كانوا علي المركب من أسرة واحدة استقلوا المركب للنزهة داخل البحيرة، وأضاف أن الحادث نتج عنه حتي الآن 5 وفيات و5 مصابين وتم نقلهم جميعا إلي مستشفى العامرية، وجاري البحث عن مفقودين، لافتاً إلي أنه لم يتم بعد تحديد عدد الغرقي أو المصابين بالحادث، مؤكدا أننا نتواجد مع الأهالي لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث التي ستستمر علي سطح البحيرة حتي الفجر، وعقب الفجر سيتم البحث في أعماق البحيرة.

 

 


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