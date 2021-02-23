اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:39 م
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ضبط 49 طنا و150 كيلو زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمى بالغربية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:01 م
ضبط 49 طنا و150 كيلو زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمى بالغربية زبيب - أرشيفية
الغربية _ عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية التموين بالغربية بالتنسيق مع مباحث التموين بالغربية، من ضبط 49 طنا و150كيلو  زبيب مضاف إليه ألوان صناعيه غير مصرح بإضافتها، وذلك بعد ورود نتائج تحليل عينات عشوائية تم سحبها تفيد إضافة لون صناعى ( E 102 )  غير مصرح بإضافته، ومحظور تداوله بالأسواق بأحد الثلاجات بمركز زفتي والسنطة.

 

وقد تم ضبط الكميات بموجب محضر رقم 1لسنه 2021  وتم سحب العينات من المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الإقليمي بطنطا للفحص الصلاحية والاستهلاك الادمي وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

 

وكان وكيل وزارة الصحة قد وجه إدارة مراقبه الأغذية برئاسة الشناوي نجم مدير الإدارة بتكثيف المرور على أماكن تصنيع وتخزين وعرض وبيع المواد الغذائية وتشديد الرقابة على ثلاجات حفظ الأغذية بنطاق مركز زفتى والسنطة ومنافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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