ضبط 27 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت إدارة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بمدينة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط عدد 940 شيكارة ملح طعام بإجمالي وزن 27 طن بأحد شركات تعبئة الملح بكوم حمادة غير محتفظ بخواصه الطبيعية لتكتله نتيجة لسوء تخزينه نظرا لعدم استيفاء الشركة للاشتراطات الصحية.

وتم تحرر محضر بالواقعة برقم 716 لسنة2021 جنح مركز شرطة كوم حمادة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتم رفع مذكرة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لإيقاف تشغيل المنشاة، نظرا لوجود نقص شديد في اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد المبذول لمنع الغش والتدليس والحفاظ علي صحة المواطن، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.