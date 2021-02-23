اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 27 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:33 م
ضبط 27 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالبحيرة ملح - فاسد
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت إدارة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بمدينة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط عدد 940 شيكارة  ملح طعام بإجمالي وزن 27 طن  بأحد شركات تعبئة الملح بكوم حمادة غير محتفظ بخواصه الطبيعية لتكتله نتيجة لسوء تخزينه  نظرا لعدم استيفاء الشركة للاشتراطات الصحية.

وتم تحرر محضر بالواقعة برقم 716 لسنة2021 جنح مركز شرطة كوم حمادة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتم رفع مذكرة لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لإيقاف تشغيل المنشاة، نظرا لوجود نقص شديد في اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بهذا الجهد المبذول لمنع الغش والتدليس والحفاظ علي صحة المواطن، مشددا على ضرورة استمرار تنفيذ مثل هذه الحملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

 


ملح فاسد

حملات رقابية

كوم حمادة

البحيرة

حملات صحة

صحة البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة