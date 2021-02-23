ضبط 1.6 طن أحجار تحتوي خام الذهب فى مرسى علم

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مرسى علم من ضبط سيارة "ربع نقل"، مُحمل عليها 12 جوال لأحجار يشتبه أن تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 600 كيلو جرام، يستقلها سائق ، وعامل، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والأحجار من متحصلات التنقيب، واستخدامهما السيارة فى النقل.

وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مرسى علم من ضبط (سائق) حال استقلاله (سيارة "ربع نقل") مُحمل عليها 20 جوال لأحجار يشتبه أن تحتوى على خام الذهب تزن حوالى طن، وبمواجهته أقر بقيامه بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والأحجار من متحصلات التنقيب ، والسيارة تستخدم فى النقل.