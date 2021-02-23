ضبط معامل مخللات بدون ترخيص والتحفظ على محتوياتها فى حملة تموينية بالغربية

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين من ضبط معملين لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز السنطة والتحفظ على كميات كبيرة من الخل لفحصها لبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع خاصة مصانع المواد الغذائية لأحكام الرقابة التموينية عليها.

وشنت إدارة تموين السنطة برئاسة نجاح عرفة مدير الإدارة حملة من مفتشي الرقابة التموينية وتمكنت الحملة من ضبط 2 معمل لتصنيع المخللات تعمل بدون ترخيص، وتم أخذ عينة من المخللات بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة والتحفظ على 8 براميل لحين ورود نتيجة العينة.

كما تم ضبط مصنع لتصنيع الخل، وتم التحفظ على 75 كرتونة بها منتج الخل معدة للبيع غير مدون عليها بيانات ومصنع حلوي يعمل بدون ترخيص وتم أخذ عينة من منتجات الحلوي المصنعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.