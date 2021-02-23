ضبط صاحب المركب الغارقة في بحيرة مريوط بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مركب الصيد التى غرقت أمس فى بحيرة مريوط بالأسكندرية، وجارى عرضه على جهات التحقيق المختصة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهما أكثر من 13 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد، وذلك أثناء عودتهم من رحلة زرده.

على الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري، وقوة من قسم شرطة العامرية ثان، ومسئولى حى العامرية ثان، فيما تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث كمن ضحايا المركب المنكوب.

وقالت محافظة الإسكندرية فى بيان لها منذ قليل، إن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تواجد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع الأهالي بمنطقة الجراري أمام استاد برج العرب، وذلك لمتابعة أعمال قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لانتشال الغرقي ونقل المصابين بحادث غرق أحد المراكب ببحيرة مريوط الذي وقع مساء أمس.

وزار المحافظ، مصابي حادث الغرق بمستشفى العامرية العام، وذلك للاطمئنان على تحسن حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة.

وأضاف المحافظ أن الحادث نتج عنه حتي الآن 9 حالات وفيات و 5 مصابين و2 ناجين، وجارى البحث عن مفقودين، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد والطواريء بجميع الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات الموقف، وتم توجيه عدد 4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقي والمصابين، وتخصيص 4 مستشفيات بمحيط الحادث لنقل المصابين إليها، وتوفير عدد 4 عربات اسعافات بموقع الحادث، بالإضافة إلى تواجد مديرية التضامن الاجتماعي وجميع الجهات المعنية لتوفير أى احتياجات في الحال.