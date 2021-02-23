اليوم السابع
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ضبط صاحبى مخبزين استوليا على 11 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 02:18 م
ضبط صاحبى مخبزين استوليا على 11 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية مخبز بلدى - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث التموين فى القليوبية، من ضبط اثنين من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الخصوص، بتهمة الاستيلاء على أموال الدعم حيث استولى الأول على 10 ملايين و600 ألف جنيه، والثاني على 351,315 جنيه من خلال إثبات عمليات وهمية على منظومة الخبز بصفة يومية وتصرفهما فى الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

وردت معلومات للعقيد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد بقيام اثنان من أصحاب المخابز البلدية فى الخصوص بالتلاعب والاستيلاء على أموال الدعم واختراق منظومة التشغيل عبر إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء.

تم عرض المعلومات على اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وبعد استصدرا إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبالفحص تبين استيلاء المتهم الأول على أموال الدعم بدون وجه حق طبقاً لتقرير الجهات المعنية حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عشرة ملايين وستمائة وعشرة ألف جنيه، وتبين أن المتهم الثاني استولى على مبلغ 351,315 جنيه.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

اموال الدعم

اخبار القليوبية

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