ضبط شيش بالمقاهى والتحفظ على إشغالات الطريق بمدينة مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالى

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم ضبط شيش بأحد المقاهى بوسط المدينة بالمخالفة فى ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال الحملة المكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 والمشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم التحفظ وازالة اشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع علم الروم والتهريب ووسط المدينة وازالة الحواجز للمحال المخالفة بعد التنبية عليهم أكثر من مرة بناء عليه تم تحرير مخالفات .

وأكد جاب الله بانه يوميا يتم الدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساء لرفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية .

ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة .