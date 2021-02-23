اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شيش بالمقاهى والتحفظ على إشغالات الطريق بمدينة مرسى مطروح

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 04:13 م
ضبط شيش بالمقاهى والتحفظ على إشغالات الطريق بمدينة مرسى مطروح جانب من الحملات
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم ضبط شيش بأحد المقاهى بوسط المدينة بالمخالفة فى ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال الحملة المكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 والمشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق، تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة اشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم التحفظ وازالة اشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع علم الروم والتهريب ووسط المدينة وازالة الحواجز للمحال المخالفة بعد التنبية عليهم أكثر من مرة بناء عليه تم تحرير مخالفات . 

وأكد جاب الله بانه يوميا يتم الدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحا ومساء لرفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية .

ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم اشغال الارصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة .

 

IMG-20210223-WA0015
 

 

IMG-20210223-WA0017
 

 

IMG-20210223-WA0025

محافظة مطروح

ضبط شيش بالمقاهي

مجلس مدينة مرسى مطروح

ازالة الاشغالات

اخبار محافظة مطروح

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة