ضبط سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء فى الدقهلية

الدقهلية _ شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، حيث ضبطت الحملات سيارة محملة بعدد 100 أسطوانة غاز قبل بيعها في السوق السوداء، وكذلك تم ضبط 10 أسطوانات صغيرة الحجم من المخصصة للاستخدام المنزلى فى مزرعة دواجن وتم مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر بذلك.

كما تم التحفظ على كمية 40 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة وتم تحرر المحاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات، وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لأعمال شئونها.

جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقرير بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.