اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:36 م
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ضبط ختم حكومى داخل محل جزارة خلال حملات تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 09:17 م
ضبط ختم حكومى داخل محل جزارة خلال حملات تموينية بالبحيرة محل جزارة - صورة أرشيفية
البحيرة _ ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ختم خاص بالمجازر الحكومية، ومادة ملونة خاصة بالمجازر الحكومية، داخل احدي محلات الجزارة بمدينة النوبارية.

كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات جزارة، بإجمالي 40 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى،

كما أسفرت الحملات عن ضبط 40 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيد لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى وسمير البلكيمى، مدير إدارة التجارة الداخلية.


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البحيرة

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محافظة البحيرة

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