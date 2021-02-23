ضبط ختم حكومى داخل محل جزارة خلال حملات تموينية بالبحيرة

البحيرة _ ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق ومحلات الجزارة لمواجهة بيع السلع الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ختم خاص بالمجازر الحكومية، ومادة ملونة خاصة بالمجازر الحكومية، داخل احدي محلات الجزارة بمدينة النوبارية.

كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات جزارة، بإجمالي 40 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى،

كما أسفرت الحملات عن ضبط 40 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيد لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملات التموينية المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى وسمير البلكيمى، مدير إدارة التجارة الداخلية.