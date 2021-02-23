صيادو "كينج مريوط" يروون أسرار اللحظة الأولى لغرق مركب الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية – جاكلين منير

التقى تليفزيون اليوم السابع بأحد الأهالى الأبطال الذين ساهموا فى إنقاذ وانتشال ضحايا غرق مركب فى بحيرة الكينج مريوط بالإسكندرية.

قال عبد الكريم عبد المنعم، صياد من منطقة الحادثة: "تلقينا اتصال هاتفى بوجود مركب غارقة وعلى متنها عائلة عددهم كبير، وعلى الفور توجهنا إلى المركب لمحاولة إنقاذ الركاب وعندما وصلنا إلى موقع غرق المركب وجدناها "مقلوبة" واستطعنا بفضل الله إنقاذ 6 أشخاص كانوا على قيد الحياة، وانتشلنا باقى جثث الضحايا بمعاونة من زملاءه الصيادين.

وتابع بأن عمليات البحث كانت مستمرة منذ الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل وباستخدام كشافات الإضاءة الليلية التى تستخدم فى عمليات الصيد، مشيراً إلى أن ظروف الطقس وزيادة سرعة الهواء حالت دون العثور على باقى جثث الضحايا، لأن هذا الطقس قد يتسبب فى إغراق المنقذين أنفسهم.

وأشار إلى أن المشهد كان مأسوياً ولا زال الصيادون متأثرون من مشهد غرق المركب خاصة أن من بين ركاب المركب أسر مكونة من سيدات وأطفال صغار، وعلق: "بذلنا كل ما بوسعنا لإنقاذ الناس"، موضحاً بأن الصيادين استعانوا بنحو 6 مراكب لإنقاذ الغرقى.

وفى السياق، أضاف صياد آخر، لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن كل فرد يعيش فى هذه المنطقة يمتلك مركب، تستخدم فى رحلات السفارى واصطياد الأسماك، فالمركب الغارقة هى ملك للأسرة التى غرقت وليست مؤجرة، مشيراً إلى أن منطقة الكينج مريوط ليست خطرة فى القيام بالرحلات البحرية ولكن عوامل الرياح وتقلبات الطقس سبباً فى تعرض المركب للغرق.