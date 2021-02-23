اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:05 م
خالد صلاح
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صور.. الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:45 م
صور.. الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى
(رويترز)

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تحمل الحجارة القديمة فى الحائط الغربى بالقدس، ندوبا تركتها حرارة الشمس الحارقة والأمطار الغزيرة على مدى ألفى عام، ولوقف تدهور حالتها، يقوم متخصصون إسرائيليون بإصلاح الحجارة وترميمها، ورأب الصدوع وترقيع التجاويف التى تكونت على سطحها.

 

يقع الحائط فى المدينة القديمة بالقدس، بجوار الحرم القدسى الشريف الذى يسميه اليهود جبل المعبد، على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من كنيسة القيامة. وتتجمع حشود ضخمة عند الحائط للصلاة وكثيرا ما يضع الزوار قصاصات صغيرة مدونة فى الشقوق بين الحجارة، تتعقب سلطة الآثار الإسرائيلية حالة كل حجر وتبدأ فى معالجة أسطح الحجارة التى تحتاج بشدة للإصلاح.

 

وباستخدام رافعة متنقلة ومحقنة طبية، يقوم فريق سلطة الآثار بحقن الجص (الجير) عالى الجودة المأخوذ من الحجر الجيرى داخل فجوات الحجارة وشقوقها بعناية شديدة.

الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس (1)
الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

 

الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس (2)
الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

 

الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس (3)
الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

 

الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس (4)
الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

 

الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس (5)
الاحتلال الإسرائيلى يرمم حجارة الحائط الغربى بالقدس

 

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

القدس

الحائط الغربى

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