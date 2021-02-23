صعود بورصة دبي بنسبة 0.18% بعد تراجعه 5 جلسات متتالية

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، لأول مرة بعد تراجعه 5 جلسات متتالية، بنسبة 0.18% رابحاً 4.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2547.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.5 مليون سهم محققة ما قيمته 244.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3305 صفقة لعدد 34 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.95%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.34%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.10%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو بنسبة 2.95%، وتراجع 15 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.6 مليون ورقة بقيمة 67.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.83%.

في سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، رفع نسبة تملك مواطني دولة الإمارات، والمؤسسات والشركات والهيئات الإماراتية حتى نسبة أقصاها 100% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي، ورفع نسبة تملك غير مواطني دولة الإمارات سواء أفراد أو مؤسسات أو شركات من 22% سابقاً حتى نسبة أقصاها 49% من رأس مال الشركة بشكل إجمالي.

في سياق آخر أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، نتائجها المالية للعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 62.8 مليون درهم خلال عام 2020 مقابل 62.3 مليار درهم إماراتي في العام السابق، إلا أن هذا الأداء القوي قد طغى عليه خسائر في الاستثمارات بلغت قيمتها 31 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق صافي خسائر للعام بقيمة 10.9 مليون درهم مقارنة بأرباح وقدرها 4.1 مليون درهم في العام السابق.

كما قامت المجموعة بتحسين ميزانيتها العمومية، وتم تخفيض المديونية مما أدى إلى تعزيز إدارة المخاطر، علاوة على ذلك تحسنت جودة صافي الأرباح بمقدار 1.8 مليون درهم من 21.2 مليون درهم في العام 2019 إلى 23 مليون درهم لهذا العام، من خلال تنويع مصادر الإيرادات أثر إيجاباً على الأرباح بما في ذلك صناعة السوق وتوفير السيولة وإدارة الصناديق وأدوات الدخل الثابت، كما تبنت المجموعة نهجاً حذراً في تقييمها للذمم المدينة، وسجلت مخصصات بقيمة 7.2 مليون درهم إماراتي خلال عام 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة أمانات القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 25 فبراير الجاري، لمناقشة واعتماد النتائج المالية عن العام المالي 2020 وأمور اعتيادية إدارية وما يستجد من أعمال.