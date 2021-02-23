اليوم السابع
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صحة سوهاج تجري فحوصات للاعبي وجهاز نادي سوهاج الرياضي الأول.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:49 م
صحة سوهاج تجري فحوصات للاعبي وجهاز نادي سوهاج الرياضي الأول.. صور صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى
سوهاج محمود مقبول

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أجرى فريق من إدارة المعامل بمديرية الصحة بسوهاج بتوجيهات  الدكتورة كريمة حامد وكيل الوزارة وإشراف الدكتورة شيماء الجزيري مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة فحوصات ومسحات  للاعبي الفريق الاول لنادي سوهاج الرياضي وذلك بالاستاد الرياضي بسوهاج لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شيماء الجزيري أنه تم فحص 36 من أفراد الفريق الأول لنادي سوهاج وعمل مسحات لهم وقدمت الشكر لفريق العمل والمكون من عمرو صلاح مراجع معامل المديرية و مارتينا محروس و غادة سعد  فنيو المعامل بمستشفي حميات سوهاح يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة

يذكر أن مستشفى الصدر بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج شهدت قبل ذلك البدء في تطعيم الأطقم الطبية المخصصة لإستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج، وذلك بعد أن تم تطعيم الفريق الطبي بمستشفى الهلال منذ عدة أيام.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبدء فى توزيع لقاح كورونا على الأطقم الطبية والفئات الأولى بالتطعيم، حيث تلقى الدكتور محمد الوكيل مدير مستشفى الصدر أول من تلقى اللقاح بالمستشفى تبعه باقي الكوادر الطبية المقرر لها تلقى اللقاح اليوم وطبقا لعميلة التسجيل الإلكترونى.

وجاءت عملية التطعيم استمرار لجهود وزارة الصحة والسكان المصرية وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ولحرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية بإعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن تطعيم الأطقم الطبية بمحافظة سوهاج قد بدأ في 27  يناير من العام الجاري بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، ومديرية الصحة بسوهاج حصلت على 1606 لقاح كدفعة أولى تكفى لتطعيم 803 أفراد، وسيتم البدء بالأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والفرز.

 

صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى (6)
صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى

 

صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى (3)
مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى

 

صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى (1)
إدارى نادى سوهاج 

 

صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى (2)
صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى
صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى (4)
صحة سوهاج تجرى مسحات للاعبى نادى سوهاج الرياضى

 


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