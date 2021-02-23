اليوم السابع
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"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لجزيرة شارونة بمركز مغاغة ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:18 م
"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لجزيرة شارونة بمركز مغاغة ضمن "حياة كريمة" قافلة طبية - ارشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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نظمت مديرية صحة المنيا قافلة طبية لخدمة أهالى قرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة لمدة يومين الإثنين والثلاثاء، حيث ضمت القافلة تخصصات متنوعة مثل طب الأسنان، الباطنة، الأنف والأذن، الجراحة، الأطفال وغيرها من التخصصات والتي تقوم بالفحص والكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين والتى امتدت على مدار يومين الإثنين والثلاثاء، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة التي ستواصل عملها ليومين تأتي ضمن مبادرة الرئيس للاهتمام بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


مديرية الصحة

حياة كريمه

قوافل طبيه

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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