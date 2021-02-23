شركة Avion Express تسير أولى رحلاتها من ليتوانيا إلى شرم الشيخ 7 مارس

كتبت ميرفت رشاد

كشف رامى رزق الله عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، عن اعتزام شركة الطيران Avion Express من ليتوانيا، تشغيل رحلة أسبوعية لشرم الشيخ خلال الموسم الشتوى من 7 إلى 21 مارس المقبل.

وقال عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة قررت أيضا استمرار التشغيل للموسم الصيفى بمعدل رحلة يوم الأحد من كل أسبوع خلال الفترة من 28 مارس حتى 25 أبريل بإجمالى 5 رحلات، لافتا إلى استئناف الحركة السياحية الوافدة من دولة إستونيا إلى شرم الشيخ، حيث تم استقبال أولى الرحلات بعد توقف حركة السفر والسياحة عالميا بسبب تفشى جائحة كورونا.

وأضاف، أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ تشهد تحسنا ملحوظا فى الحركة السياحية الوافدة من عدة أسواق أوروبية، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المنشآت الفندقية ساهمت بشكل كبير فى زيادة التدفقات السياحية.

يذكر أن رامى رزق الله، عضو غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والرئيس التنفيذى لأحد المنتجعات السياحية، كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" عن اعتزام عدد من شركات الطيران الأوكرانى زيادة رحلاتهم لمدينة شرم الشيخ خلال مارس المقبل.

وأعلن عن قيام شركة الطيران الأوكرانية "سكاى آب" تشغيل 153 رحلة خلال مارس بدلا من 91 رحلة فى فبراير الجارى، أى بزيادة قدرها 61 رحلة، نظرا لارتفاع الطلب من جانب السياح الأوكران لقضاء عطلاتهم بمنتجعات وفنادق شرم الشيخ.

قال " رزق الله" إن شركة PS الأوكرانية قررت أيضا زيادة رحلاتها من 84 رحلة فى فبراير إلى 108 رحلة لشهر مارس، مشيرا إلى أن شركة "الازور" الأوكرانية سوف تزيد رحلات التشغيل لـ 145 طائرة بدلا من 83 طائرة فى فبراير الجارى.

وأكد "رزق الله" أن السوق الأوكرانى من الأسواق المصدرة للسياح لمدينة شرم الشيخ ويحتل الترتيب الأول، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الترويجية من جانب هيئة تنشيط السياحة، والمشاركة بقوة خلال فعاليات المعرض السياحى UITT والمزمع عقده بمدينة كييف بأوكرانيا، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل.

وأشار إلى أن المعرض يعد من أهم وأكبر المعارض السياحية بأوكرانيا، حيث يشارك فيه 361 عارض من 23 دولة حول العالم ويزور المعرض ما يقرب من 19 ألف زائر خلال فترة انعقاده.