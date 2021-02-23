اليوم السابع
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شرطة مرافق الأقصر تحرر 107 محضرا في حملات بـ 5 شوارع

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:10 م
شرطة مرافق الأقصر تحرر 107 محضرا في حملات بـ 5 شوارع جانب من حملات الشرطة
الأقصر - أحمد مرعى

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الأمن للتدريب، وبقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، والمنشية، وشرق السكة، والمدينة المنورة، والتلفزيون، والكورنيش .

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 107محضرا، تضمنت 19محضر إشغالات، و8 محاضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و53 محضر إزالات إدارية، و2 محضر لمقاهى تقدم شيشة، و11محضر لباعة جائلين .

وفي إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإزالة عدد 3 حالات تعدي علي أراضي زراعية  تم رصدها في الحبيل علي مساحة 3 قيراط ونصف.

وقال رئيس مدينة البياضية، أنه شارك في تنفيذ حالات الإزالة لجنة مكونة من رئيس قرية الحبيل محمد إبراهيم، وادارة الزراعة وتم إزالة الأعمال، وتحرير محضر بالواقعة.

 

جانب من حملات الشرطة (2)
جانب من حملات الشرطة (2)

 

جانب من حملات الشرطة (1)
جانب من حملات الشرطة (1)

 


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