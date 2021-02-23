شرطة مرافق الأقصر تحرر 107 محضرا في حملات بـ 5 شوارع

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الأمن للتدريب، وبقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، والمنشية، وشرق السكة، والمدينة المنورة، والتلفزيون، والكورنيش .
وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأسفرت الحملة عن تحرير 107محضرا، تضمنت 19محضر إشغالات، و8 محاضر نظافة عامة، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و53 محضر إزالات إدارية، و2 محضر لمقاهى تقدم شيشة، و11محضر لباعة جائلين .
وفي إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بإزالة عدد 3 حالات تعدي علي أراضي زراعية تم رصدها في الحبيل علي مساحة 3 قيراط ونصف.
وقال رئيس مدينة البياضية، أنه شارك في تنفيذ حالات الإزالة لجنة مكونة من رئيس قرية الحبيل محمد إبراهيم، وادارة الزراعة وتم إزالة الأعمال، وتحرير محضر بالواقعة.
جانب من حملات الشرطة (2)
جانب من حملات الشرطة (1)
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