شاهد الحركة المرورية بالطريق الدائري في الجيزة.. بث مباشر

كتب عبد الرحمن سيد

أجرى "اليوم السابع" بثا مباشرا لحركة السيارات أعلى الطريق الدائرى بنطاق محافظة الجيزة، وسط توقعات بهطول أمطار على كافة الطرق طبقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.





وشهد الطريق الدائرى حالة من انتظام حركة السيارات فى الاتجاه القادم من الوراق وصولا الى المريوطية، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسى وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاور لمتابعة ومراقبة الحالة المرورية بصفة دورية.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.