سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة تسعير أراضى الدولة بالبدارى وساحل سليم

أسيوط هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف واستكمال أعمال الإجراءات اللازمة لتقنين أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 مشيراً إلى العمل على الانتهاء من أعمال التقييم الفنى والتثمين لأراضى أملاك الدولة ومراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تمهيداً لتحرير عقود للمتقدمين بأوراقهم لتقنين وضع اليد.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس لجنة المعاينات لبعض الحالات المتقدمة بأوراق تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة وتحديد الأسعار العادلة لها من أرض الواقع بمركزى البدارى وساحل سليم وذلك ضمن متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام حيث رافقه خلالها محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز البدارى وعضوية متخصصين ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة مؤكداً على العمل تنفيذ توجيهات وفرض سيادة القانون والتغلب على المعوقات التى تحول بين الانتهاء من الاجراءات اللازمة وتحرير العقود اللازمة لتقنين وضع اليد كل فى نطاق عمله واختصاصاته.