اليوم السابع
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سقوط عامل بحوزته أسلحة نارية داخل جراج في المرج

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:07 م
سقوط عامل بحوزته أسلحة نارية داخل جراج في المرج حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على عامل ضبط بحوزته اسلحة نارية غير مرخصة داخل جراج بالمرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عامل بجراج ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، لقيامه بالاحتفاظ بأسلحة نارية بدون ترخيص داخل الجراج محل عمله، وضبط بحوزته طبنجة وطلقة نارية من ذات العيار وبندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

اخبار الحوادث

اسلحة نارية

المرج

امن القاهرة

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منطقة المرج

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