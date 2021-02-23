سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يناقش أوجه التعاون فى مجال تطوير التعليم

ناقش هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له؛ سبل التعاون فى مجالات تكنولوجيا التعليم وتطوير التعليم الفنى، مع مسئولى التعليم

ومن جانبه، أعرب هونج جين ووك سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون بما يخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أنه يوجد نحو 170 شركة كورية عاملة فى مصر، منها 33 شركة كبرى تغطى مجموعة واسعة من القطاعات.

وأكد السفير الكورى، أن بلاده تدرك أهمية الدور الريادى لمصر فى قيادة المنطقة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسير فى الطريق الصحيح من خلال اهتمامها الكبير بتطوير التعليم بما يتناسب مع استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

ناقش الجانبان، خلال الاجتماع، آليات العمل لتفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات تطوير التعليم وتبادل ونقل الخبرات لتطوير مناهج التعليم الفنى وتنمية مهارات طلابه، وتأهيلهم للجامعات التكنولوجية وسوق العمل، وتدريب المعلمين، وإجراء مسابقات أون لاين بين الطلبة المصريين والكوريين؛ لتحفيزهم على استخدام التكنولوجيا، ولتشجيعهم على الاطلاع على حضارة وتاريخ ولغة وثقافة البلدين.