سفير الفلبين يتفقد مدينة دمياط للأثاث فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد استقبلت اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وأيضاً توطيد العلاقات الثنائية.

فيما أعربت المحافظ عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتى تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين دولتى مصر والفلبين، كما استعرضت "محافظ دمياط" أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث و الحلويات و السفن و الألبان ومهنة الصيد، وكذلك الانجازات والمشروعات التى تشهدها دمياط خلال الفترة الحالية والتى يأتى اهمها مدينة دمياط للأثاث التى افتتاحها السيد رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019 حيث تُعد أكبر كيان صناعى للأثاث فى الشرق الأوسط إذ تقع على مساحة 331 فدان وتضم 1500 ورشة بالإضافة إلى منطقة الأراضى الصناعية والجزء الاستثمارى.