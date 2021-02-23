اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:07 م
خالد صلاح
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سفير الفلبين يتفقد مدينة دمياط للأثاث فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:20 م
سفير الفلبين يتفقد مدينة دمياط للأثاث فى إطار تعزيز التعاون بين البلدين جانب من الزيارة
دمياط معتز الشربينى

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استقبلت مدينة دمياط للأثاث، اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بمصر سولبيشيو م. كونفيادو والوفد المرافق له، حيث تضمنت الزيارة جولة تفقدية بأحد المصانع، وعدد من الورش الصناعية والمعرض الدائم لمدينة الأثاث.
 
اصطحب السفير في الجولة مسئولو شركة مدينة دمياط للأثاث، وقدموا له شرحا لأنشطة ومنتجات صناع المدينة، فى إطار حرص المدينة الدائم على فتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجات صناعها.
 
ومن جانبه، أبدى السفير سعادته بزيارة المدينة، وأثنى على منتجاتها من الأثاث، معربا عن أمله فى فتح آفاق جديدة للتعاون.
 

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد استقبلت اليوم الثلاثاء، سفير دولة الفلبين بالقاهرة سولبيشيو كونفيادو والوفد المرافق له، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وأيضاً توطيد العلاقات الثنائية.

 

فيما أعربت المحافظ عن سعادتها بزيارة سفير دولة الفلبين لمحافظة دمياط، والتى تعكس الروابط الأصيلة والطيبة بين دولتى مصر والفلبين، كما استعرضت "محافظ دمياط" أبرز الصناعات التى تشتهر بها المحافظة كصناعات الأثاث و الحلويات و السفن و الألبان ومهنة الصيد، وكذلك الانجازات والمشروعات التى تشهدها دمياط خلال الفترة الحالية والتى يأتى اهمها مدينة دمياط للأثاث التى افتتاحها السيد رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019 حيث تُعد أكبر كيان صناعى للأثاث فى الشرق الأوسط إذ تقع على مساحة 331 فدان وتضم 1500 ورشة بالإضافة إلى منطقة الأراضى الصناعية والجزء الاستثمارى.

السفير الفلبينى يتفقد مدينة الأثاث
السفير الفلبينى يتفقد مدينة الأثاث

 

سفير الفلبين يتفقد منتجات الأثاث
سفير الفلبين يتفقد منتجات الأثاث

 

سفير الفلين يزور دمياط
سفير الفلين يزور دمياط

 


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