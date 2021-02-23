سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-2-2021 .. ويسجل 18.97 جنيه بـ" البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 23 -2-2021، أمام الجنيه المصرى، بالبنوك مقارنة بختام التعاملات أمس الاثنين، ليرتفع فى البنك الأهلى المصرى لـ18.97 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.85 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.96 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن زيادة أسعار الخدمات والسلع الصناعية أدت إلى ارتفاع التضخم في يناير بعد انخفاض الأسعار على مدى شهور، مما بدد أثر الاتجاه النزولي للطاقة التي انخفضت أسعارها. وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديرات سابقة بأن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفعت 0.2 %على أساس شهري و0.9 % على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء الاقتصاد.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.96 جنيه للشراء.

19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.97 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.85 جنيه.

19.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.03 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.97 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.00 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.99 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.96 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.