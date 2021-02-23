روسيا: تصريحات واشنطن بشأن تنفيذ مشروع "السيل الشمالى 2" تقوض مبادئ المنافسة

كتب أحمد عرفة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تنفيذ مشروع "السيل الشمالى 2" تؤكد أنها تقوض المبادئ الأساسية للمنافسة والتجارة الحرتين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن سبب رفض واشنطن مشروع السيل الشمالي 2 يكمن فى الجيوسياسة وتنامي نفوذ روسيا".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ، ماريا زاخاروفا، أن الخارجية الأمريكية اعترفت بأن الولايات المتحدة تقوض المبادئ الأساسية للتجارة والمنافسة الحرتين، ساعية لإخضاع قوانين السوق لمصالحها الجيوسياسية عاملة ضد إرادة دول مستقلة ذات سيادة وضد مصالح مواطنيها.