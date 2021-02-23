رفع وإزالة إشغالات المخالفين بحى السويس.. صور

السويس- سيد نون

نفذ حى السويس برئاسة المهندسة فاتن عبدالغني، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بنطاق الحي، وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين بالحي.

وقام حى السويس، بتنفيذ قرارات إزالة الإشغالات بشارع النهضة وشارع صلاح الدين وشارع سينما مصر وأماكن مختلفة بنطاق الحى، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين.

كما قام حى السويس، بمواصلة عمليات التطوير بالشوارع المختلفة، من بينها شارع الجلاء وشارع الجيش وبورتوفيق وميدان الخضر.

من جانب أخر، قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد لمتابعة التطوير والتوسعة التى تتم بشارع الجلاء وشارع الجيش بحى السويس .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم بأعمال نقل الأشجار من منطقة بورتوفيق لمناطق أخرى يتم زراعتها، مؤكدا على ان ممشى وشاليهات بورتو قيق والمناطق المحيطة بهم ستشهد تطويرا كبيرا يشمل عدة خدمات ومناطق ترفيهية تليق بأبناء السويس .



ازالة مخالفات