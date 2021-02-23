رغم موجه الطقس السيء.. معديات بورسعيد تعمل بانتظام لنقل المواطنين.. صور

بورسعيد محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد و بورفؤاد استمرار العمل بمرفق المعديات التى تنقل المواطنين من وإلى بورسعيد وبورفؤاد، رغم موجة الطقس المصحوبة برياح شديدة وانخفاض فى دراجات الحرارة.

ومن جانبه أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى، ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه فى مختلف الأحياء فور تساقط الأمطار.

كما شدد اللواء عادل الغضبان على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول وموافاه مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.