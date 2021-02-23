رصف الشوارع الرئيسية والفرعية فى مدينة زفتى بالغربية.. صور

الغربية - محمد طارق

قام مجلس مدينة زفتى، برئاسة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، بالانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة الحى البحرى والشوارع التابعة لها ، والتى كانت تعانى منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف.

ومن جانبه صرح رئيس المدينة أن أعمال الرصف جارية فى شتى أرجاء المدينة ، تنفيذا لخطة محافظة الغربية فى تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحى البحرى وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول ، وجارى استكمال باقى شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة .

ومن جانبه قال حمادة أبو زيد، أحد اهالى منطقة الحى البحرى، أن المنطقة عانت منذ سنوات لعدم استكمال المرافق بها ، ولكنها اليوم تشهد استكمال أعمال الرصف والمرافق، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لمركز ومدينة زفتى.