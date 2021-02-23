اليوم السابع
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رصف الشوارع الرئيسية والفرعية فى مدينة زفتى بالغربية.. صور

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:25 ص
رصف الشوارع الرئيسية والفرعية فى مدينة زفتى بالغربية.. صور رصف شوارع مدينة زفتى
الغربية - محمد طارق

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قام مجلس مدينة زفتى، برئاسة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، بالانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة الحى البحرى والشوارع التابعة لها ، والتى كانت تعانى منذ سنوات من عدم استكمال المرافق وأعمال الرصف.

ومن جانبه صرح رئيس المدينة أن أعمال الرصف جارية فى شتى أرجاء المدينة ، تنفيذا لخطة محافظة الغربية فى تنفيذ أكبر خطة رصف تشهدها مراكز ومدن المحافظة ، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف طريق الكورنيش ومنطقة الحى البحرى وشارع محمد فريد وشارع سعد زغلول ، وجارى استكمال باقى شوارع المدينة الرئيسية خلال الأيام المقبلة .

ومن جانبه قال حمادة أبو زيد، أحد اهالى منطقة الحى البحرى، أن المنطقة عانت منذ سنوات لعدم استكمال المرافق بها ، ولكنها اليوم تشهد استكمال أعمال الرصف والمرافق، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لمركز ومدينة زفتى.

رصف شوارع مدينة زفتى (1)
 

 

رصف شوارع مدينة زفتى (2)

اعمال الرصف

رصف الشوارع بزفتى

زفتى

رئيس مدينة زفتى

الغربية

منطقة الحى البحرى بزفتى

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