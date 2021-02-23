اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:40 م
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رش وتعقيم مبانى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بقنا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:09 م
رش وتعقيم مبانى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بقنا تعقيم مباني المدن الجامعية
قنا صابر سعيد

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بدأت إدارة المدن الجامعية بجامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، فى رش وتعقيم مبانى المدن الجامعية استعدادًا لاستقبال الطلبة والطالبات.

 

وأعلنت إدارة المدن على تعقيم مبانى "ل.م" للطلاب، ومبانى " ب،ج،س،و،ه،السيد، الكنوز، المعبر" للطالبات وتعقيم الغرف والحمامات والمطابخ والمكاتب الإدارية، والتأكيد علي كافة الإجراءات الاحترازية من خلال لجنة المتابعة.

 

وكان قد أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، عن عودة الطلاب 23 فبراير للمدن الجامعية و27 فبراير بدء الامتحانات بجامعة جنوب الوادي.

 

وأوضح، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، كانت قد قررت جامعة جنوب الوادي بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري بنفس الجداول المعدة سابقا، واستقبال الطلاب بالمدن الجامعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021.


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