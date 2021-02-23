رسالة الجمهوريين لبايدن: الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمننا

كتب أحمد عرفة

وجه نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيدها أن الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمننا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت رسالة الجمهوريين لجو بايدن، إنه لا يجب أن تكون إدارتكم مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية.

وأضاف نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، خلال رسالتهم للرئيس الأمريكي، أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى.

وذكرت قناة العربية، إن رسالة الجمهوريين لبايدن من أجل وقف رفع العقوبات عن إيران وقعها عشرون نائبا.