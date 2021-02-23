اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رسالة الجمهوريين لبايدن: الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمننا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:36 م
رسالة الجمهوريين لبايدن: الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمننا بايدن
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيدها أن الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب أمننا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت رسالة الجمهوريين لجو بايدن، إنه لا يجب أن تكون إدارتكم مترددة أمام تهديدات إيران الأمنية.

وأضاف نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي، خلال رسالتهم للرئيس الأمريكي، أن العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووى.

وذكرت قناة العربية، إن رسالة الجمهوريين لبايدن من أجل وقف رفع العقوبات عن إيران وقعها عشرون نائبا.

 

 


بايدن

أمريكا

ايران

جمهوريين

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة