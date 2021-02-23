ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن سيه-جيون قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية يمكنها دائما التعاون مع بيونج يانج في مجال الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، غير أن الحوار بين الكوريتين لا يسير على ما يرام في الوقت الحالي، فلا نعرف كيف تقبل كوريا الشمالية دعم كوريا الجنوبية.



وشدد على ضرورة تفهم النوايا الحسنة لكوريا الجنوبية، وأضاف أن البدء في التعاون في المجال الإنساني والرعاية الصحية والرياضة سيساعد في حل مشاكل في العلاقات الثنائية بين الكوريتين.



وأشار إلى أن هناك إمكانية لاستئناف كوريا الشمالية الحوار مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، قائلا إنه من المتوقع أن تواصل كوريا الشمالية الحوار،خاصة وأنها كانت قد أعربت عن أسفها على عدم التوصل إلى اتفاق في قمة هانوي بينها والولايات المتحدة.



وأضاف بشأن هدف الحكومة لتطعيم 70% من سكان البلاد بلقاح كورونا بحلول سبتمبر القادم أن ذلك هدف محتمل تحقيقه.