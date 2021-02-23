اليوم السابع
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رئيس مياه الشرب السابق: قرى مصر ستكون مخدومة بالصرف الصحى بالكامل خلال 3 سنوات

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:59 م
رئيس مياه الشرب السابق: قرى مصر ستكون مخدومة بالصرف الصحى بالكامل خلال 3 سنوات حياه كريمة
كتب أحمد حسن

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أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق، أنه من المقرر أن يتم توصيل الصرف الصحى لجميع قرى مصر خلال الـ3 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن نسبة التغطية وصلت نحو 38%، من القرى، موضحا أنه خلال فترة لا تتخطى 6 سنوات تم تنفيذ مشروعات صرف صحى تتضمن شبكات ومحطات فى مختلف القرى تخطت النسبة التى تم تنفيذها خلال الـ30 سنة الماضية.
 
وأضاف اللواء سيد العشرى، أن تكلفة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى أعلى بكثير من تنفيذ مشروعات المياه، نظرا لمحطات الروافع ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى أن توجه الدولة فى الوقت الحالى نحو محطات المعالجة الثلاثية للاستفادة مرة أخرى بمياه الصرف المعالجة فى أعمال الزراعة.
 
وأشار إلى أنه بالنسبة لقطاع مياه الشرب، قال أن كميات المياه المنتجة يوميا تصل لـ34 مليون متر مكعب يوميا وتغطى تلك النسبة نحو99% من سكان مصر، ولكن هناك بعض المناطق المختنقة والتى تسمى بالمناطق الساخنة، وهو ما يتم تنفيذ محطات على الأطراف بها، وتنفيذ حلول غير تقليدية.
 
وبما يتعلق بمحطات التحلية، قال إن الدولة اتجهت مؤخرا لهذا الملف لمعالجة مشكلة ندرة المياه، موضحا أن محافظات مرسى مطروح والغردقة والمحافظات الحدودية لن تحتاج أى نقطة مياه من نهر النيل، وستكتفى ذاتيا بتحلية مياه البحر ، موضحا أن التقدم التكنولوجى ساهم بشكل كبير فى تقليل تكلفة تنفيذ محطات تحلية المياه.
 
ومن ناحية أخرى، كشف رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن ميزانية الشركة للعام الجارى من المتوقع أن تصل لنحو 2 مليار جنيه، وخاصة بعد الحصول على مشروعات جديدة تتعلق بإنشاء محطات صرف وشبكات صرف صحي في عدد من المحافظات .
 
وأوضح أن محطة معالجة الجبل الأصفر تصل طاقتها الانتاجية نحو 2.5 مليون متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن تصل لـ3.5 مليون متر مكعب فى اليوم خلال عام 2022 ، موضحا أن محطة الجبل الأصفر ستكون المحطة الأكبر على مستوى العالم بعد وصولها لـ3.5  مليون متر مكعب فى اليوم،مشيرا إلى أن المحطة تغطى احتياجات نحو 80% من سكان محافظة القاهرة.

حياه كريمه

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صرف صحي القرى

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