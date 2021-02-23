رئيس مدينة ملوى يلتقى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لبحث مطالب المواطنين بمبادرة "حياة كريمة"

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، اجتماعا مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بمركز ومدينة ملوى، وذلك لبحث تضاقر الجهود لإنجاح مبادرة "حياة كريمة" بقرى المركز والمدينة ، وبحث متطلبات ومشاكل أهالى قرى مركز ومدينة ملوى ميدانيا على أرض الواقع .

وأكد رئيس المدينة على أن الاجتماع جاء بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، بتضافر جهود القيادات الشعبية متمثلة فى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب للوقوف على متطلبات أهالى قرى مركز ومدينة ملوى، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن ، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة بقرى الصعيد.

وأكد أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب خلال الاجتماع ، بأن المبادرة جاءت ترجمة لطبيعة اهتمام القيادة السياسية ، هو أمر غير مسبوق، ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة .

كما قام أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ، ورئيس المدينة بجولة ميدانية بشوارع مدينة ملوى لتفقد متطلبات ومشاكل المواطنين على أرض الواقع.

كما تقرر عقد هذا الاجتماع بصفه شهريه لبحث مشاكل ومتطلبات المواطنين بقرى المركز والمدينة.