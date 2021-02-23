رئيس مدينة الطود يعلن تركيب أعمدة الكهرباء بالطرق وحملات نظافة.. صور

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندسه فاطمه خليل احمد مدير ادارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، عمليات تركيب أعمدة الجهد المتوسط بالطريق المؤدي الي مركز شباب المستقبل الجديد، وأيضاً الطريق المؤدي الي مركز شباب السنابله والجرادات بمدينة الطود.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، خلال جولاته أعمال تركيب أعمدة الجهد المتوسط لمحول كشك كهربائي بقدرة 300 ك .ف امبير بتقاطع طريق المصلب ضمن الخطة الاستثمارية للوحده المحلية لمركز ومدينة الطود لعام 2020/2021، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود، بسرعة الإنتهاء من تركيب جميع الأعمده طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها وذلك لسرعة الانتهاء من إنارة الطريق، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود تنفيذ حملة النظافة بطريق الشيخ حسان ، والتي شملت رفع القمامة والمخلفات والاتربة المتراكمة ووضع تربة تتماسك مع المياه بالطريق بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل بالطرق، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم .

وكان قد كشف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، عن تفاصل العمل فى عدد من المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها داخل القرى والنجوع بالمدينة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة، وذلك داخل قري العديسات بحري والطود غرب ومدينة الطود.

وقال رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع أولاً بأول الأعمال الجارية والنهائية فى مشروعات تبطين وتطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري الطود، وكذلك الانتهاء من اقامة سور بارتفاع 70 سم بطول مساحة التبطين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر، كما تجرى أعمال تنفيذ خط السيب بمحطة المعالجة بالعديسات بحري حيث يتم ربط خط العداية بقطر 400 ملي بغرفة الغسيل والهواء بالبداية والنهاية لخط السيب بقطر 450 ملي بطريق المصلب بقرية العديسات بحري.