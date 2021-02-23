اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد محطة معالجة الصرف بقرية الدير ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 06:14 م
رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد محطة معالجة الصرف بقرية الدير ضمن "حياة كريمة" رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال الجسات الأرضية استعدادا، للبدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير، والتي سيتم تنفيذها على مساحة 1170 فدانا، والتى ستخدم قرى زرنيخ والكلابية والحلة والحليلة والدير والحميدات والهنادى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتمت جولة رئيس مدينة إسنا، برفقة مهندس حسام النوبي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، والمهندس ضاحي مسئول إدارة التخطيط بمركز اسنا.

وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع تنسيقى بمجلس قروى النجوع بحضور ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والكهرباء، وشركة مياه الشرب، والاتصالات، والغاز، وذلك لتنظيم وتنسيق الأعمال، بعد أن تم تنفيذ نسبة 70% من إجمالي شبكات الصرف بالنجوع بحرى، وتم تنفيذ نسبة 100% من شبكات الصرف بالنجوع قبلي، حتى يتسنى لجميع جهات المرافق تنفيذ أعمالها دون معوقات.

ومن جانبه، شدد رئيس المركز بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة مؤكدا بتقديم كافة اوجه الدعم وتذليل اي عقبات.

رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي (2)
رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي (3)
رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي 

 

رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي (1)
رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي 

الاقصر

اخبار الاقصر

تطوير قري الاقصر

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استكمال 3 محطات صرف صحى ضمن مبادرة تنمية القرى بمدينة إسنا فى الأقصر

الخميس، 18 فبراير 2021 03:19 م

صور.. تحرير 24 محضر ومخالفة وضبط 942 علبة سجائر فى حملات على أسواق مدينة إسنا

الأحد، 14 فبراير 2021 11:11 ص

مصرع مواطن وإصابة آخر فى تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى بمدينة إسنا

الأحد، 07 فبراير 2021 06:30 م

تحرير 15 محضر مخالفة ارتداء كمامة وضبط محاضر مخالفات بمدينة إسنا

الأحد، 07 فبراير 2021 05:24 م

رئيس مدينة إسنا يلتقى عمد ومشايخ "الكيمان" للتعريف بمبادرة تطوير القرى

الجمعة، 05 فبراير 2021 04:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة