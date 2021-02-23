رئيس مدينة إسنا بالأقصر يتفقد محطة معالجة الصرف بقرية الدير ضمن "حياة كريمة"

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا أعمال الجسات الأرضية استعدادا، للبدء في إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الدير، والتي سيتم تنفيذها على مساحة 1170 فدانا، والتى ستخدم قرى زرنيخ والكلابية والحلة والحليلة والدير والحميدات والهنادى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وتمت جولة رئيس مدينة إسنا، برفقة مهندس حسام النوبي ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعلى عبد الرازق رئيس مجلس قروى الدير، والمهندس ضاحي مسئول إدارة التخطيط بمركز اسنا.

وفي السياق ذاته، تم عقد اجتماع تنسيقى بمجلس قروى النجوع بحضور ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والكهرباء، وشركة مياه الشرب، والاتصالات، والغاز، وذلك لتنظيم وتنسيق الأعمال، بعد أن تم تنفيذ نسبة 70% من إجمالي شبكات الصرف بالنجوع بحرى، وتم تنفيذ نسبة 100% من شبكات الصرف بالنجوع قبلي، حتى يتسنى لجميع جهات المرافق تنفيذ أعمالها دون معوقات.

ومن جانبه، شدد رئيس المركز بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة مؤكدا بتقديم كافة اوجه الدعم وتذليل اي عقبات.



رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي



رئيس مدينة إسنا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي