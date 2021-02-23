رئيس جامعة كفر الشيخ ينهى مشكلة 233 طبيب امتياز

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بإنهاء مشكلة 223 طبيب إمتياز بكلية طب كفر الشيخ، بصرف فرق المكافأة لكل منهم وبأثر رجعى عن الفترة من مارس 2020 حتى أغسطس 2020م.

جاء ذلك خلال إستقباله اليوم الثلاثاء، الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري مدير عام المستشفيات الجامعية، بحضور رئيس إتحاد طلاب الجامعة حسن منصور الهواري، وطبيبا الإمتياز محمد عبدالمعين عبده ومحمد مصطفى سيد أحمد .

وكان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعي، قد بحثا مع رئيس الجامعة مشكلة فروق رواتب أطباء الإمتياز بمستشفيات الجامعة المختلفة وحقهم فى صرف هذه الفروق.

وتمت الموافقة على تعزيز بند مكافاة أطباء الإمتياز، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة وصرف الفروق لجميع المستحقين، وسوف يحصل عدد من الأطباء على فرق 6 شهور لكل طبيب إمتياز.