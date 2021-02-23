اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طالب فائز بفضية البطولة الدولية الثانية لكمال الأجسام

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 05:11 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طالب فائز بفضية البطولة الدولية الثانية لكمال الأجسام تكرم الفائز بفضية منافسات البطولة الدولية الثانية لكمال الأجسام
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، اليوم الثلاثاء الطالب بالفرقة الرابعة قسم التاريخ بكلية الآداب أحمد محمد إسماعيل البرقي، الفائز بالميدالية الفضية في بطوله كمال الأجسام ضمن منافسات البطولة الدولية الثانية "مصل تك دايموند كاب ايليت برو" جاء ذلك بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا، لتنمية الروح الرياضية عند الطالب التي تساهم في نشر الثقافة الرياضية لديهم، لتعزيز روح المنافسة الرياضية الشريفة، والتي تعمل على بناء الشخصية المتوازنة والسوية والمنفتحة.

وأضاف بأن إدارة الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في مختلف المنافسات، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار في تفوقهم.

وأكد رئيس الجامعة، أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات، للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة، لصقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

تكريم طالب كمال الأجسام
بطوله كمال الأجسام ضمن منافسات البطولة الدولية الثانية
 
 
محافظ كفر الشيخ مع الطالب الفائز
الطالب الفائز مع المحافظ 

 


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