رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة

الغربية عادل ضرة

عقد منذ قليل بمقر إدارة الجامعة، اجتماع طارئ لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكى، وحضور الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شهد المجلس حضور عمداء مختلف الكليات، والدكتور فؤاد هراس عضو المجلس، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس كافة الأعمال المتضمنة، مع التأكيد على استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الكليات، استعدادًا لبدء الامتحانات وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.