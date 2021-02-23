رئيس جامعة سوهاج: 4 براءات اختراع لمكافحة كورونا بينها كمامة طبية تقضى على الفيروس

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إنه تسلم تقريرا مفصلا من الدكتور أسامة رشاد وكيل كلية الطب البشري ورئيس الفريق البحثي الذي يضم الدكتور هاني محمود مدرس العيون بالمستشفى الجامعي، والدكتور المعتز بالله حسن استاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم ومدير وحد التايكو، والدكتور مصطفى أبو زاهر مدرس مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والطالب أحمد أسامة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، عن تسجيل الفريق لعدد 4 براءات اختراع في إطار جهودها لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا.

وأشار عزيز في تصريح خاص لليوم السابع إلى أن تلك الإختراعات الأربعة تسجيلها في اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الإبتكار الأول كمامة طبية معالجة ضد الميكروبات حيث تم معالجة الطبقة الرابعة من الكمامة الطبية بمادة ثبتت فاعليتها لقتل فيروس كورونا و هي مفيدة للشخص السلم حيث عندما يقابل الفيروس الطبقة المعالجة يتم القضاء عليه وإذا كان الشخص حاملا للفيروس أو مريضا تعمل الطبقة على قتل الفيروس قبل خروجه مع نفس المصاب او الرذاذ وهنا يطور فائدة الكمامة من مجرد حماية ميكانيكيه ضد الفيروس لحماية ميكانيكيه أكبر بالاضافه لحماية بيولوجيه مما رفع كثيرا من فاعليتها.

وأشار عزيز إلى أن الابتكار الثاني صابونة طبية معالجة ضد الميكروبات وهى صابونة مضاف اليها مواد فعالة للقضاء بنسبة 100% على فيروس كورونا المستجد معالجة بتقنية، النانوتكنولوجى لزادة الفاعلية ولتقليل المده اللازمة للقضاء عل الفيروس عند استخدام الصابون.

وأوضخ رئيس الجامعة أن الابتكار الثالث ساعة ذكية لقياس درجة الحرارة وتعمل من خلال شريحة الكترونية لقياس درجة حرارة الشخص و إيصالها الى تطبيق ذكى كما يمكنها قياس درجة حرارة المحيطين لكشف الأشخاص ذوى الحرارة المرتفعة حيث تعتبر ارتفاع درجة الحرارة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وانهى عزيز تصريحاته أن الإبتكار الرابع رذاذ طبي ضد الميكروبات وهو عبارة عن معطر للجو مضاف اليه مواد معالجة كيميائيا وبتقنية النانوتكنولوجى ثبت فعاليتها للقضاء على فيروس كورونا المستجد العالق بالهواء فى المكاتب المغلقة و المستشفيات و غرف العمليات وهو آمن و فعال، و يستند عل أبحاث علمية منشورة فى دوريات علمية رصينة.