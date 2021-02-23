اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:39 م
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رئيس جامعة سوهاج يشارك فى ندوة بعنوان "مناهضة الكراهية" بملتقى الهناجر

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:03 م
رئيس جامعة سوهاج يشارك فى ندوة بعنوان "مناهضة الكراهية" بملتقى الهناجر رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر
سوهاج محمود مقبول

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شارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فى ندوة تحت عنوان الأخوة الإنسانية ومناهضة الكراهية، وذلك بمركز الهناجر بدار الأوبرا، أدارت الندوة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر.

 

وأشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، إلى أن الندوة تناولت عدد من المحاور حول موضوع التسامح بين الأديان، وعلاقة المجتمع وارتباط أفراده برباط الإنسانية، وكيفية المساعدة في تجديد الخطاب الديني، موضحا أن الدكتور أحمد عزيز تناول في كلمته دور الجامعة في التآخي بين الأديان.

 

شارك في الندوة الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، الأنبا ارميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور مظهر شاهين الداعية الإسلامي، والإعلامي تامر حنفي، بقناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري .

 

رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (7)
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر 
 
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (6)
جانب من الندوة
 
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (8)
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر 

 

رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (2)
جانب من اللقاء
 
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (5)
جانب من الندوة
 
رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (4)
جانب من الندوة
 

 

رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (1)
جانب من الندوة
 

 

رئيس جامعة سوهاج بملتقى الهناجر (3)
جانب من الندوة
 

 


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