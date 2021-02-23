رئيس جامعة بنى سويف يعلن زيادات مالية للعاملين تحت بند الحافز الإضافى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، زيادات مالية للعاملين تخص بندى حافز الجامعة والإضافي على أن يتم التنفيذ على مرحلتين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مديري الكليات والإدارات على مستوى الجامعة، وذلك في إطار استعداد الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور خالد يسن أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، ضرورة جذب قيادات جديدة من الشباب في المناصب القيادية بالكليات بشرط اجتيازهم للدورات التدريبية المالية والقانونية والإدارية التي تنظمها الجامعة، مؤكداً إرساء قواعد الحوار والتواصل المستمر بين مديري الكليات والعاملين من خلال عقد اجتماعات ولقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات والخروج بتوصيات يتم تصعيدها إلى المجالس العليا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم كافة المباني والمدرجات بشكل دوري، وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان دون ارتداء الكمامات، مع قياس درجة الحرارة للمترددين، والبدء في تفعيل البصمة والالتزام الكامل بمواعيد الحضور مع الأخذ بالاعتبار مراعاة الحالات المرضية والمخالطين.

فيما أشار الدكتور منصور خلال اللقاء أن الجامعة تتحمل 70% من مصاريف العلاج لكافة العاملين.