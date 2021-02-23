اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:34 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الهولندى يعلن تخفيف بعض قيود كورونا

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:28 م
رئيس الوزراء الهولندى يعلن تخفيف بعض قيود كورونا رئيس الوزراء الهولندي مارك روته
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه سيكون بإمكان المدارس في بلاده استئناف أنشطتها في إطار تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار مارك روته - حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء - إلى أن الحكومة الهولندية تريد تخفيف بعض القيود إلا أنه حذر من احتمالية التراجع عن تخفيف القيود إذا لزم الأمر.
وأوضح روته أن حظر التجول الليلي سيظل ساريا حتى 15 مارس المقبل.


هولندا

كورونا فى هولندا

قيود كورونا فى هولندا

مارك روته

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